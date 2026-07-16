Ребенок на велосипеде попал под колеса автомобиля под Тверью

Врачи оказали помощь пострадавшему ребенку и отпустили его из медицинского учреждения. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

15 июля в Аввакумово произошла авария с участием ребенка, передвигавшегося на велосипеде. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 17:55 возле дома №11.

45-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito допустил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. В результате столкновения несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. После осмотра и оказания необходимой врачебной помощи ребенка отпустили домой.

Всего за минувшие сутки 15 июля 2026 года на территории Тверской области зарегистрировано одно подобное дорожное происшествие с пострадавшим.