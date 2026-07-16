Жителям Тверской области рассказали, как правильно готовить рыбу

Соблюдение рекомендаций надзорного органа заметно снижает риск заражения паразитами. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В региональном управлении Роспотребнадзора дали советы, как выбрать качественную рыбу. Покупателям рекомендуют проверять прозрачность глаз, яркость жабр и упругость мяса, а также избегать продуктов с избытком льда.

Хранить свежую рыбу дома можно не более двух суток при температуре до +2 °C. На кухне важно строго соблюдать гигиену: разделывать сырую рыбу нужно отдельным ножом на отдельной доске, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

В ведомстве подчеркивают, что чаще всего источником заражения становятся карп, язь, лещ и плотва. При появлении признаков недомогания после употребления рыбных блюд жителям советуют незамедлительно обращаться к врачу.