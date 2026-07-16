На ряде улиц Твери проведут гидравлические испытания теплосетей 16 июля

Фото: Павел МАКАРОВ.
ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» предупредило о плановых работах на тепловых сетях. В четверг, 16 июля, специалисты проведут гидравлические испытания трубопроводов.
Проверки коснутся улиц Маршала Конева, Бориса Полевого, Строителей, Академической, Попова, Ерофеева, Кайкова, Комсомольской площади, а также проспекта Чайковского и прилегающих территорий.
Жителей просят проявлять осторожность: в случае обнаружения разливов воды или провалов грунта следует незамедлительно сообщать диспетчерам по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.