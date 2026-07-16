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НовостиОбщество16 июля 2026 8:11

На ряде улиц Твери проведут гидравлические испытания теплосетей 16 июля

16 июля в ряде микрорайонов Твери пройдут проверки систем отопления на прочность
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Плановые испытания тепловых сетей необходимы для выявления слабых участков трубопроводов.

Плановые испытания тепловых сетей необходимы для выявления слабых участков трубопроводов.

Фото: Павел МАКАРОВ.

ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области» предупредило о плановых работах на тепловых сетях. В четверг, 16 июля, специалисты проведут гидравлические испытания трубопроводов.

Проверки коснутся улиц Маршала Конева, Бориса Полевого, Строителей, Академической, Попова, Ерофеева, Кайкова, Комсомольской площади, а также проспекта Чайковского и прилегающих территорий.

Жителей просят проявлять осторожность: в случае обнаружения разливов воды или провалов грунта следует незамедлительно сообщать диспетчерам по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.