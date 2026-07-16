МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Тверской области

Во время непогоды спасатели настоятельно советуют искать укрытие в капитальных зданиях, а не под деревьями или остановками. Фото: Павел МАКАРОВ.

Тверской гидрометцентр предупредил жителей региона об ухудшении погодных условий. С 15 июля и до 21:00 16 июля в отдельных районах области ожидается усиление ветра с порывами от 12 до 17 м/с. Специалисты МЧС предупреждают о рисках обрыва линий электропередач, повреждения кровель зданий и дорожных заторах.

В ведомстве призывают граждан соблюдать меры предосторожности: не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также избегать нахождения вблизи ветхих конструкций и линий электропередач. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 101.