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НовостиОбщество16 июля 2026 7:57

МЧС объявило штормовое предупреждение из-за сильного ветра в Тверской области

Синоптики прогнозируют порывы ветра до 17 м/с, которые сохранятся в Тверской области до вечера 16 июля
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Во время непогоды спасатели настоятельно советуют искать укрытие в капитальных зданиях, а не под деревьями или остановками.

Во время непогоды спасатели настоятельно советуют искать укрытие в капитальных зданиях, а не под деревьями или остановками.

Фото: Павел МАКАРОВ.

Тверской гидрометцентр предупредил жителей региона об ухудшении погодных условий. С 15 июля и до 21:00 16 июля в отдельных районах области ожидается усиление ветра с порывами от 12 до 17 м/с. Специалисты МЧС предупреждают о рисках обрыва линий электропередач, повреждения кровель зданий и дорожных заторах.

В ведомстве призывают граждан соблюдать меры предосторожности: не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также избегать нахождения вблизи ветхих конструкций и линий электропередач. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 101.