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НовостиОбщество16 июля 2026 7:57

В Тверской области прокуратура встала на защиту прав отца погибшего работника

Прокурорская проверка выявила нарушения предприятием в Старицком округе
Алексей АНДРЕЕВ
Прокуратура была вынуждена обратиться в суд с иском. Фото: прокуратура Тверской области

Прокуратура была вынуждена обратиться в суд с иском. Фото: прокуратура Тверской области

В Старицком округе прокуратура выявила нарушения законодательства об охране труда местным предприятием после трагического случая. Там в результате травмы на производстве в феврале 2022 года погиб работник.

"В нарушение закона работодателем не исполнено предписание государственного инспектора труда в части оформления и выдачи отцу погибшего работника акта о несчастном случае на производстве по форме Н-1. Указанные обстоятельства нарушают социальные права заявителя на возмещение вреда, причиненного гибелью сына вследствие несчастного случая на производстве, а также получения иных выплат", - сообщила областная прокуратура.

Надзорный орган был вынужден обратиться в суд с иском "о возложении на работодателя обязанности оформить и утвердить соответствующий акт о несчастном случае, направить его в исполнительный орган страховщика". Суд удовлетворил требования прокуратуры.