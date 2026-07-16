В Тверской области возродят святыню - храм Александра Невского в Конаково

Эскиз. Фото: Тверская епархия

В Тверской области готовятся воссоздать историческую святыню - храм Александра Невского в Конаково. Об этом сообщает окружная администрация.

Проект (эскиз) храма был представлен на недавней встрече митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, главы Конаковского округа Алексея Пляскина и благочинного Конаковского церковного округа Петра Дубяго.

Храм Александра Невского был построен в сельце Кузнецово (на месте которого потом и появился город Конаково) в 1889 году. Землю под храм и значительную сумму на его строительство пожертвовал выдающийся предприниматель Матвей Сидорович Кузнецов (владелец завода А. А. Ауэрбаха, ставшего в последствии Конаковским фаянсовым заводом). Остальную часть средств пожертвовали прихожане.

Храм имел вид одноглавой деревянной церкви, стоящей на фундаменте из камня. Имелись трапезная и колокольня. Освятили храм 15 сентября 1891 года, что ознаменовало получением сельцом Кузнецово статуса села.

В середине 1930-х годов храм был закрыт. Использовался как склад. В конце 1950-х его разобрали.

Возрождать храм планируется на средства благотворителей.