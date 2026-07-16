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НовостиОбщество16 июля 2026 6:56

Виталий Королев представит отчет в парламенте Тверской области

Глава региона расскажет об итогах работы правительства области в 2025 году и о планах
Алексей АНДРЕЕВ
Глава региона выступит с отчетом Заксобрании.

Глава региона выступит с отчетом Заксобрании.

Фото: ПТО.

Сегодня, 16 июля, глава региона Виталий Королев представит отчет о работе областного правительства в Законодательном Собрании.

"Расскажу не только о том, как прошёл и завершился год минувший (и тут есть о чём поговорить – многое сделано, многое впереди), но и как будем жить в этом году, а дальше – и в последующих, - написал об этом пост в своем канале в Мах Виталий Королев. - Какие подходы и приоритеты планирую использовать – а это, в первую очередь, диалог с жителями и опора на тверских. Конечно, привлечение в регион крупнейших, самых крепких и сильных компаний страны, межрегиональное сотрудничество – мы с соседями исторически были сильнее вместе, будем такими и сейчас, во времена больших вызовов. Обязательно остановлюсь на планах работы в социальной сфере, медицине, развитии промышленного потенциала, улучшении жизни на селе, формировании современных городских пространств, отвечу на запрос об улучшении работы общественного транспорта. Конечно, обсудим вопросы ремонта и строительства новых дорог, ведь наша область – огромная, и её связанность очень важна и для жителей, и для развития экономики, а значит, это мой важный приоритет".

Глава региона завершил свой пост так:

"Вопросов будет много, но я готов дать на них ответы, которые будут подкреплены конкретными делами, результатами, решениями. И не когда-то потом, а уже в самое ближайшее время мы всё это увидим вместе с вами, дорогие жители!"