На Тверской областью ночью отражена атака БПЛА

Трофейный БПЛА самолётного типа. Фото: Павел МАКАРОВ.

В ночь на 16 июля 2026 года в небе над Тверской областью была отражена очередная атака украинских БПЛА. Об этом сообщается в официальном канале Министерства обороны РФ.

Количество беспилотников, ликвидированных над Тверской областью, не уточняется. Всего с 21 часа среды 15 июля и до 8 утра четверга 16 июля над территорией нашей страны были перехвачены 375 беспилотников самолётного типа.

Кроме Тверской области, они были ликвидированы в соседних нам Смоленской, Ярославской и Московской областях, над Крымом, Азовским и Чёрным морями, а также над Краснодарским краем, Ставропольщиной, Белгородской и Брянской, Воронежской и Волгоградской, Курской, Липецкой, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской и Саратовской областями.