Суд обязал жительницу Подмосковья вернуть деньги обманутому пенсионеру из Кашина

84-летний пенсионер отсудил у владелицы карты свои сбережения. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

Кашинская межрайонная прокуратура провела проверку по заявлению 76-летнего местного жителя, ставшего жертвой мошенников. В июле 2023 года пенсионер перевел около 60 тысяч рублей на банковский счет, предложенный аферистами под предлогом выгодных инвестиций.

По факту хищения было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе следствия выяснилось, что владельцем счета оказалась жительница города Клина Московской области, которая предоставила свои банковские реквизиты третьим лицам.

Прокуратура Кашинского округга обратилась в Клинский городской суд с иском о возврате незаконно полученных средств. Суд удовлетворил требование ведомства, обязав владелицу карты вернуть деньги пострадавшему. Исполнение этого судебного решения находится под контролем надзорного органа.