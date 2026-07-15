Подозреваемый полностью возместил причиненный работодателю ущерб. Фото: МВД Тверской области.

Попытка 36-летнего сотрудника сетевого магазина в Твери решить финансовые проблемы за счет работодателя привела к возбуждению уголовного дела. После завершения смены мужчина, убирая деньги в сейф, присвоил 10 тысяч рублей из кассовой выручки.

В Твери администратор сетевого магазина присвоил десять тысяч рублей из сейфа Видео: МВД Тверской области.

Пропажу средств оперативно обнаружила заведующая, которая сообщила о произошедшем в полицию. Подозреваемый признался, что забрал деньги для погашения долгов. В настоящее время ущерб магазину полностью возмещен, а сам работник находится под обязательством о явке.

За присвоение средств в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.