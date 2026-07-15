Взрывотехники Тверской области ликвидировали 16 боеприпасов в Ржевском округе

Партию боеприпасов уничтожили на специализированном полигоне. Фото: МЧС Тверской области.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Тверской области провели работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Ржевском муниципальном округе. Опасные находки были обнаружены возле деревни Кокошкино.

В списке ликвидированных боеприпасов времен Великой Отечественной войны: одна 50-миллиметровая минометная мина, одна противотанковая граната «РПГ-40», пять ручных гранат «Ф-1» и девять гранат «РГД-33».

Все обнаруженные предметы представляли угрозу и были перевезены на полигон, где специалисты провели их плановую утилизацию.