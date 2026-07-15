В деревне Малое Плутково Калязинского благочиния освятили храм Космы и Дамиана

Торжественное богослужение 14 июля приурочили к 20-летию основания прихода. Фото: Тверская епархия.

14 июля в деревне Малое Плутково состоялось великое освящение церкви в честь святых бессребреников Космы и Дамиана Римских. Богослужение совершил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. Дата события совпала с двадцатилетием закладки храма. В престол новой церкви были вложены мощи священномученика Фаддея, архиепископа Тверского.

На службе присутствовали глава Калязинского округа К.Г. Ильин и духовенство епархии, песнопения исполнил хор под управлением Светланы Ивановой. За богослужением помянули архиепископа Амвросия (Протасова), скончавшегося 195 лет назад. С 2019 по 2026 год в храме провели масштабные работы: укрепили фундамент, утеплили стены и пол, заменили крышу на новую из осиновой черепицы, проложили электричество и воду, вырыли колодец, обустроили паперть, провели дренаж и благоустройство территории, установили видеонаблюдение, бытовки, престол, иконы и колокола.

Митрополит Амвросий вручил награды благотворителям, включая священника Георгия Иванова и ктитора Димитрия, на чьи средства возводился храм. В тот же день владыка освятил поклонный крест в селе Спасское и осмотрел восстанавливаемый Екатерининский придел Преображенского храма.