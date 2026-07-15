Тверская лаборатория нашла ветеринарный препарат в свинине из соседнего региона

Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили в пробе мяса альбендазол, наличие которого в пищевой продукции запрещено техническим регламентом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили в пробе свинины опасный противогельминтный препарат альбендазол. Мясо было отобрано в рамках государственного пищевого мониторинга на убойном пункте в Вологодской области.

Согласно техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции», присутствие любых остатков подобных лекарств в мясе строго запрещено. По словам экспертов, употребление такой свинины несет прямую угрозу здоровью потребителей, так как может спровоцировать желудочно-кишечные расстройства и аллергические реакции.

Результаты проверки, полученные 14 июля, переданы в Управление Россельхознадзора для организации правовых мер реагирования. Производитель и поставщик будут проинформированы о необходимости изъятия небезопасной продукции из оборота.