Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 июля 2026 17:14

Тверская лаборатория нашла ветеринарный препарат в свинине из соседнего региона

Тверская испытательная лаборатория подтвердила наличие антипаразитарного препарата в пробе охлажденной свинины
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили в пробе мяса альбендазол, наличие которого в пищевой продукции запрещено техническим регламентом.

Специалисты ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявили в пробе мяса альбендазол, наличие которого в пищевой продукции запрещено техническим регламентом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили в пробе свинины опасный противогельминтный препарат альбендазол. Мясо было отобрано в рамках государственного пищевого мониторинга на убойном пункте в Вологодской области.

Согласно техническому регламенту «О безопасности пищевой продукции», присутствие любых остатков подобных лекарств в мясе строго запрещено. По словам экспертов, употребление такой свинины несет прямую угрозу здоровью потребителей, так как может спровоцировать желудочно-кишечные расстройства и аллергические реакции.

Результаты проверки, полученные 14 июля, переданы в Управление Россельхознадзора для организации правовых мер реагирования. Производитель и поставщик будут проинформированы о необходимости изъятия небезопасной продукции из оборота.