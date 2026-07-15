Тверской Россельхознадзор предупредил об опасных ветпрепаратах в регионе

Проверку легальности ветеринарных препаратов специалисты рекомендуют проводить через государственный реестр лекарственных средств. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям информирует жителей Верхневолжья о выявлении на территории страны медикаментов для животных, ввезенных с нарушением закона. Производитель продукции — ООО «Берингер Ингельхайм» — официально подтвердил, что поставки препаратов «Фронтлайн Комбо» и «Фронтлайн НексгарД» в Россию не осуществлялись.

Эти партии не прошли обязательный государственный контроль качества, а их происхождение и условия транспортировки остаются невыясненными. Отсутствие гарантий соблюдения температурного режима и высокий риск фальсификации делают эти лекарства потенциально опасными для здоровья питомцев.

Россельхознадзор призывает владельцев животных и сотрудников клиник Тверской области сверять данные упаковки с государственным реестром лекарственных средств, проверять маркировку и требовать документы, подтверждающие легальность ввоза. О фактах реализации сомнительной продукции можно сообщить в территориальное управление надзорного ведомства.