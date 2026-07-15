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НовостиОбщество15 июля 2026 16:25

Тверской Россельхознадзор предупредил об опасных ветпрепаратах в регионе

Владельцев животных и ветклиники Тверской области просят быть бдительными из-за появления нелегальных партий медикаментов
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Проверку легальности ветеринарных препаратов специалисты рекомендуют проводить через государственный реестр лекарственных средств.

Проверку легальности ветеринарных препаратов специалисты рекомендуют проводить через государственный реестр лекарственных средств.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям информирует жителей Верхневолжья о выявлении на территории страны медикаментов для животных, ввезенных с нарушением закона. Производитель продукции — ООО «Берингер Ингельхайм» — официально подтвердил, что поставки препаратов «Фронтлайн Комбо» и «Фронтлайн НексгарД» в Россию не осуществлялись.

Эти партии не прошли обязательный государственный контроль качества, а их происхождение и условия транспортировки остаются невыясненными. Отсутствие гарантий соблюдения температурного режима и высокий риск фальсификации делают эти лекарства потенциально опасными для здоровья питомцев.

Россельхознадзор призывает владельцев животных и сотрудников клиник Тверской области сверять данные упаковки с государственным реестром лекарственных средств, проверять маркировку и требовать документы, подтверждающие легальность ввоза. О фактах реализации сомнительной продукции можно сообщить в территориальное управление надзорного ведомства.