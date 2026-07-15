Водителям Тверской области рассказали, как проверить качество топлива

Эксперты советуют требовать паспорт качества топлива, чтобы убедиться в его соответствии стандартам и избежать повреждения двигателя. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Автовладельцам Тверской области напомнили о методах оценки качества бензина, так как определить его соответствие стандарту Евро-5 самостоятельно невозможно. По мнению независимого эксперта Виктора Чуякова, основным достоверным ориентиром является паспорт качества топлива, который оператор АЗС обязан предоставить по первому требованию.

В документе необходимо проверить дату, соответствие ГОСТу, октановое число и уровень серы, который для бензина АИ-95 не должен превышать 10 мг/кг. Специалисты советуют избегать покупки бензина из канистр и бочек, так как в такой таре часто содержатся механические примеси и вода, повреждающие форсунки и топливный насос.

Повышенное содержание серы в горючем постепенно выводит из строя нейтрализатор выхлопных газов и топливную систему современных двигателей с непосредственным впрыском. Подробные рекомендации по выбору топлива рассказали в материале tver.aif.ru.