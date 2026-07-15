Первую прогулку юных барсучат контролирует мама-барсучиха. Фото: vk.com/zapcamtrap

Два месяца после своего рождения маленькие барсучата не покидают норы, ведь какое-то время они слепы и беспомощны. Окрепнув, юные звери совершают свою первую вылазку. Это радостное событие запечатлела фотоловушка в Центрально-Лесном заповеднике Тверской области. Видеороликом (смотрите ниже) поделился на странице "Заповедная фотоловущка" териолог Серей Огурцов.

"Этот выход – не просто прогулка, а важный момент, знаменующий начало нового периода их жизни. к двум месяцам барсучата заметно крепнут. Хотя если посмотреть на их первые движения на поверхности поселения, то заметно как неуверенно щенки держатся на лапах", - рассказывает Серей Огурцов.

Поэтому поначалу юные барсуки находятся рядом с норой под постоянным присмотром мамы-барсучихи. Зона их вылазок, несмотря на заложенное природой любопытство, будет расширяться очень постепенно.

Поделился специалист и ещё одной радостной новостью: в этом году барсуки очень плодовиты. Сразу несколько барсучих семей принесли потомство. И впервые за несколько лет биологи увидели у одной из пар помёт из четырёх барсучат.