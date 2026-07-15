Коммунальщики Твери скосили траву на площади в 117 тысяч квадратных метров

Городские службы проводят комплексный уход за цветниками, кустарниками и газонами. Фото: администрация Твери.

За прошедшую неделю специалисты МБУ «Зеленстрой» выполнили покос травы на территории общей площадью около 117 тысяч квадратных метров. Работы по благоустройству проводились в скверах имени И.А. Крылова и Казакова, у памятника генералу Ниловскому, на проспекте Калинина, на пересечении площади Гагарина и улицы Индустриальной, у городской детской больницы № 3 и почтового отделения на проспекте Калинина, на улице Георгиевской.

Также порядок навели возле Обелиска Победы, памятника воинам-интернационалистам, в пойме реки Тьмаки напротив гостиницы «Волга», на нижнем тротуаре и откосах набережной Степана Разина, на площадях Пушкина, Святого Благоверного Князя Михаила Тверского и Ленина, набережной реки Волги, в пойме реки Лазурь и на пешеходном тротуаре к Двору Пролетарки.

Помимо покоса, сотрудники учреждения выполняют обрезку кустарников, ухаживают за цветниками и ремонтируют малые архитектурные формы в мемориальных зонах и городских парках. На минувшей неделе данные работы охватили площадь Пушкина, улицы Склизкова, Орджоникидзе, Б. Полевого, Хрустальную, Яблоневый сад, скверы «Светлячок», проспект Ленина, территорию у НИИ-2 и Восточного моста, сообщили в администрации Твери.