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НовостиОбщество15 июля 2026 14:15

Виталий Королев вошел в группу губернаторов с «сильным влиянием» по версии АПЭК

Глава Тверской области переместился вверх в рейтинге АПЭК, закрепившись в категории руководителей с сильным политическим влиянием
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Эксперты отметили рост позиций Виталия Королева в рейтинге губернаторов.

Эксперты отметили рост позиций Виталия Королева в рейтинге губернаторов.

Фото: ПТО.

Агентство политических и экономических коммуникаций представило отчет о влиянии глав российских регионов в июне 2026 года. В обновленном списке глава Тверской области Виталий Королев занял 47-е место, показав положительную динамику относительно майских результатов (50-е место).

Результаты исследования сформированы на основе опроса 23 независимых экспертов — политтехнологов, политологов и представителей ведущих СМИ. Участники опроса оценивали влияние каждого руководителя субъекта в ключевых федеральных институтах: Администрации Президента, Правительстве РФ и среди бизнес-элиты.

Авторы рейтинга подчеркивают, что рост позиций губернаторов в июне напрямую зависит от их способности реализовывать федеральную промышленную повестку и эффективно взаимодействовать с министерствами.

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