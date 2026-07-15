В Тверской области до конца года установят еще шесть вышек сотовой связи

Доступ к мобильной связи получили жители населенных пунктов на трассе Тверь – Бежецк. Фото: ПТО.

Модернизация дорожной инфраструктуры Тверской области включает обеспечение стабильной мобильной связи на социально значимых маршрутах. По распоряжению главы региона Виталия Королева, ведется работа по расширению покрытия вдоль ключевых автодорог, связывающих областной центр с населенными пунктами региона.

На маршруте Тверь – Бежецк (общая длина 126 километров) зону покрытия увеличили до 93 километров. Ранее на этом направлении функционировало 16 станций, покрывавших 81 километр пути.

В течение 2025–2026 годов на трассе введено в эксплуатацию 10 базовых станций, что позволило охватить связью дополнительные 35 километров дороги. Это повышает качество доступа к навигационным сервисам и интернету для жителей, водителей и пассажиров. Также до конца 2026 года на трассе Р-132 «Золотое кольцо» установят шесть новых вышек, которые обеспечат связью 21 километр пути.