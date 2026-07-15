Спецслужбы изъяли оборудование на 192 модуля для незаконной регистрации аккаунтов и финансовых операций в сети Интернет. Фото: УФСБ России по Тверской области.

Сотрудники Управления ФСБ России по Тверской области пресекли работу нелегальных узлов связи в Конаковском и Кимрском округах. Участники группы использовали специализированное оборудование — 7 SIM-боксов на 192 модуля — для массовой регистрации интернет-аккаунтов и виртуальных платежных средств.

УФСБ и Росгвардия пресекли работу подпольных узлов связи в Конаково и Кимрах Видео: УФСБ России по Тверской области.

Установлено, что в схему были вовлечены подростки 14–15 лет, которых кураторы нашли через объявления в интернете и предложили подработку по настройке техники. Координацией деятельности занимались трое задержанных: молодой человек 2006 года рождения и две девушки 2005 и 2008 годов рождения.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли оборудование и большой объем SIM-карт. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Двое организаторов группы помещены под арест, третья фигурантка (2008 г.р.) находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.