Виталий Королев: Бесплатную школьную форму начали выдавать в Тверской области

В регионе действует мера поддержки многодетных семей в виде предоставления школьной формы. Фото: ПТО.

К новому учебному году комплекты бесплатной школьной формы должны получить свыше 22 тысяч учеников 1-11 классов из многодетных семей региона. Областное правительство сообщило 15 июля, что выдача наборов началась.

«Часто общаюсь с родителями и знаю, что собрать ребёнка в школу сейчас недёшево. А если в семье сразу несколько школьников, финансовая нагрузка возрастает в разы. Поэтому мы стараемся максимально поддерживать такие семьи», – отметил глава региона Виталий Королев в своем канале в мессенджере MAX.

Бесплатной школьной формой в Верхневолжье за счет регионального бюджета обеспечиваются школьники из семей, где воспитываются трое и более ребят в возрасте до 18 лет. Кроме того, эта мера поддержки распространяется на многодетные семьи, в которых двое несовершеннолетних детей, а старшие (в возрасте до 23 лет) обучаются в образовательном учреждении по очной форме.

Если форма вдруг не подошла ребенку по размеру, то ее можно обменять, написав заявление в школу в течение 20 дней после получения.

Также до 31 августа в школах готовят дополнительные реестры учеников, которым форма положена, но по неким причинам их не внесли в список получателей.

С этого года по инициативе Виталия Королева первоклассникам из многодетных семей за счет областного бюджета также предоставляют комплекты спортивной формы (кстати, тверского производства). К грядущему 1 сентября их получат около 2000 детей.