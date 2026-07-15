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НовостиОбщество15 июля 2026 12:28

Аварийность на перекрестках в Тверской области снизилась почти на 15 процентов

Госавтоинспекция подвела итоги за пять месяцев 2026 года, отметив уменьшение числа происшествий на дорогах Тверской области
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Снижение числа аварий на перекрестках Тверской области с начала года составило почти 15 процентов по сравнению с 2025-м. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

Снижение числа аварий на перекрестках Тверской области с начала года составило почти 15 процентов по сравнению с 2025-м. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

За пять месяцев 2026 года на дорогах Верхневолжья в авариях на перекрестках травмированы 169 человек, шестеро — погибли. Всего за этот период произошло 126 таких ДТП, что на 14,9% меньше, чем в прошлом году, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Статистика показывает, что на регулируемых перекрестках (со светофорами) случилось 36 происшествий, унесших две жизни, еще 52 человека получили повреждения. Наиболее уязвимыми остаются пешеходы: при переходе дорог произошло 30 ДТП, в которых двое погибли, а 29 — травмированы. Велосипедисты попадали в аварии на перекрестках 5 раз, обошлось без погибших, ранены 5 человек.

При этом пользователи электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности в аварии на перекрестках с начала года не попадали. Данные показатели значительно ниже итогов 2025 года, когда за 12 месяцев на перекрестках Верхневолжья произошло 427 ДТП с 34 погибшими и 591 травмированным участником.