Аварийность на перекрестках в Тверской области снизилась почти на 15 процентов

Снижение числа аварий на перекрестках Тверской области с начала года составило почти 15 процентов по сравнению с 2025-м. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

За пять месяцев 2026 года на дорогах Верхневолжья в авариях на перекрестках травмированы 169 человек, шестеро — погибли. Всего за этот период произошло 126 таких ДТП, что на 14,9% меньше, чем в прошлом году, рассказали в Госавтоинспекции региона.

Статистика показывает, что на регулируемых перекрестках (со светофорами) случилось 36 происшествий, унесших две жизни, еще 52 человека получили повреждения. Наиболее уязвимыми остаются пешеходы: при переходе дорог произошло 30 ДТП, в которых двое погибли, а 29 — травмированы. Велосипедисты попадали в аварии на перекрестках 5 раз, обошлось без погибших, ранены 5 человек.

При этом пользователи электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности в аварии на перекрестках с начала года не попадали. Данные показатели значительно ниже итогов 2025 года, когда за 12 месяцев на перекрестках Верхневолжья произошло 427 ДТП с 34 погибшими и 591 травмированным участником.