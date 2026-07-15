Приемные комиссии колледжей Тверской области закрывают последние выездные пункты

Мобильные пункты приема документов помогли абитуриентам из отдаленных уголков Тверской области выбрать образовательную программу без поездок в учебные заведения. Фото: ПТО.

Выездные приемные комиссии завершают свою работу в Тверской области. Проект, организованный по поручению Виталия Королева, впервые позволил абитуриентам подавать документы для поступления в колледжи непосредственно в своих округах.

За время реализации инициативы специалисты проконсультировали более 750 выпускников и их родителей. Всего же в колледжи региона поступило свыше 4800 заявлений, из них 763 — через мобильные пункты приема, работавшие в 26 муниципалитетах. Сегодня комиссия завершает график посещений в Спировском и Торопецком округах.

Получение прикладных навыков в колледжах становится все более популярным способом быстрого входа в востребованные на рынке труда профессии. Подробную информацию о правилах зачисления можно найти на официальном сайте регионального Министерства образования.