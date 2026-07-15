Тверской Роспотребнадзор опубликовал правила защиты от пищевых отравлений

Специалисты ведомства объяснили природу расстройств пищеварения и составили подробные рекомендации по хранению продуктов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Тверской области подготовил рекомендации по профилактике пищевых отравлений — расстройств желудка из-за испорченной еды или бактерий. Санврачи рекомендуют покупать продукты в официальных магазинах, проверяя сроки годности и упаковку.

Для безопасности важно мыть руки перед едой, использовать отдельные ножи и доски для сырых (мяса, рыбы) и готовых продуктов, размораживать мясо в холодильнике или микроволновке, а фрукты для детей ошпаривать кипятком. Термообработка мяса и яиц обязательна, а заболевшим людям готовить пищу запрещено. При отравлении нельзя заниматься самолечением, нужно вызвать врача.

Холодильник следует мыть раз в месяц, избегая посуды из меди, цинка или с царапинами на эмали. Хранить продукты при +2...+6 °C допускается строго по лимитам: супы — до 2 суток, салаты без заправки — до 48 часов, с маслом — 18 часов, с майонезом — 12–24 часа, вареную колбасу — 48–72 часа, копченую — до недели, творог — до 72 часов, а торты с кремом — 48 часов при +2...+4 °C.