Жительница Тверской области задолжала дочери более 2,5 млн рублей алиментов

Вердикт подсудимой вынесен с учетом позиции государственного обвинителя. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Накопленный долг по алиментам обернулся уголовным наказанием для 42-летней жительницы Краснохолмского округа. Женщина на протяжении нескольких месяцев без уважительных причин уклонялась от выплат на содержание несовершеннолетней дочери.

Общая сумма задолженности составила более 2,7 миллиона рублей. Ранее нарушительница уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ. Прокуратура района поддержала обвинение по уголовному делу, возбужденному по части 1 статьи 157 УК РФ.

Суд назначил виновной два месяца принудительных работ. Из ее заработка будут удерживать 5% в пользу государства. Приговор суда в законную силу пока не вступил.