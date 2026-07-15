Виталий Королев сообщил о восстановлении 95% электросетей

Энергетики вернули свет в более чем в пять с половиной тысяч населенных пунктов региона. Фото: max.ru/korolev.

Глава Тверской области Виталий Королев опубликовал в своем канале в MAX отчет о ликвидации последствий урагана силами энергетиков и МЧС. По состоянию на текущий момент в Тверской области восстановлено 95% электроснабжения. Королев выразил благодарность тверским спасателям, энергетикам Верхневолжья и командированным бригадам из других регионов за совместную работу.

"Знаю – точечные сбои в ряде населенных пунктов еще сохраняются. Ремонтные бригады продолжают работу и сделают всё необходимое для того, чтобы как можно скорее свет вернулся в каждый дом", - сказал глава региона.

С субботы специалисты работают в круглосуточном режиме, вернув свет в 5688 населенных пунктов (с учетом повторных отключений) и отремонтировав более 830 воздушных линий. В первую очередь под восстановление попали высоковольтные линии для запитки всей системы. Подать заявки на ремонт жители Тверской области могут по телефону горячей линии 8-800-220-0-220 или по номеру экстренных служб 112.