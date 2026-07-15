Суд Твери взыскал 370 тысяч рублей с виновницы ДТП без ОСАГО

Независимая экспертиза признала ремонт пострадавшего автомобиля экономически нецелесообразным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Московский районный суд Твери удовлетворил гражданский иск о взыскании ущерба после автомобильной аварии. Как сообщили в пресс-службе суда, виновница ДТП не выдержала безопасную дистанцию и врезалась в ехавший впереди автомобиль, водитель которого обратился в суд.

Выяснилось, что женщина управляла машиной без обязательного полиса ОСАГО и отказалась добровольно компенсировать ущерб. В результате удара автомобиль истца был полностью разбит, а его восстановление признано экономически нецелесообразным: ремонт стоимостью 889 тысяч рублей превысил рыночную цену машины в 451 тысячу.

Суд обязал ответчицу, не явившуюся на заседание, выплатить пострадавшему разницу между ценой машины и стоимостью уцелевших остатков в размере 344 885 рублей, а также компенсировать 28 117 рублей судебных и оценочных расходов. Общая сумма взыскания составила 373 002 рубля.