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НовостиОбщество15 июля 2026 7:40

Жители Тверской области будут получать пособия Соцфонда в два раза быстрее

Сроки рассмотрения заявок на получение поддержки сократились с 10 до 4,5 дня благодаря внедрению формата «одного окна»
Антон ПАЛЬЧИКОВ
За счет автоматической отправки сертификатов на материнский капитал молодым мамам Тверской области больше не требуется подавать личные заявления.

За счет автоматической отправки сертификатов на материнский капитал молодым мамам Тверской области больше не требуется подавать личные заявления.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тверское отделение Социального фонда России, отмечающее 14 июля свой четырехлетний день рождения, сделало процесс получения выплат более удобным для граждан. Сроки назначения мер поддержки сократились в среднем до 4,5 дня вместо 10.

За четыре года работы количество бесконтактных, беззаявительных услуг выросло почти в два раза. Теперь родителям не нужно писать заявления на маткапитал — сертификат приходит автоматически после регистрации в ЗАГСе.

Также без обращений проводятся перерасчеты пенсий, выплаты по больничным листам, инвалидности и оформление электронных сертификатов на ТСР для участников СВО. Цифровизация позволила объединить на Госуслугах более 120 мер помощи в рамках единой платформы.