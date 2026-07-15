Жители Тверской области будут получать пособия Соцфонда в два раза быстрее

За счет автоматической отправки сертификатов на материнский капитал молодым мамам Тверской области больше не требуется подавать личные заявления. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тверское отделение Социального фонда России, отмечающее 14 июля свой четырехлетний день рождения, сделало процесс получения выплат более удобным для граждан. Сроки назначения мер поддержки сократились в среднем до 4,5 дня вместо 10.

За четыре года работы количество бесконтактных, беззаявительных услуг выросло почти в два раза. Теперь родителям не нужно писать заявления на маткапитал — сертификат приходит автоматически после регистрации в ЗАГСе.

Также без обращений проводятся перерасчеты пенсий, выплаты по больничным листам, инвалидности и оформление электронных сертификатов на ТСР для участников СВО. Цифровизация позволила объединить на Госуслугах более 120 мер помощи в рамках единой платформы.