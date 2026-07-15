Тверские спасатели за прошедшие сутки ликвидировали пять техногенных пожаров

Выездов дежурных подразделений на дорожные происшествия за сутки не зарегистрировано. Фото: МЧС Тверской области.

Пожарно-спасательные службы Тверской области отчитались об оперативной обстановке на утро 15 июля. За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано пять техногенных пожаров. Огонь тушили по адресам в деревне Карельский Городок Молоковского округа и в деревне Волжанка Кашинского округа.

Также пожарные потушили один загоревшийся автомобиль и ликвидировали два возгорания мусора. Выездов для ликвидации последствий ДТП за отчетный период не проводилось.

Специалисты ведомства ведут круглосуточный мониторинг погоды, контролируют ситуацию на водоемах Верхневолжья, сопровождают зарегистрированные туристические группы и держат под контролем восстановление электроснабжения в пострадавших от непогоды районах.