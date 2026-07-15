В Тверской области нашли пропавшего в Кашинском округе подростка

Юношу нашли и готовят к опросу в СК. Фото: СК Тверской обласи.

Поиски несовершеннолетнего жителя Тверской области успешно завершились. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что местонахождение юноши установлено. В ближайшее время его опросит следователь ведомства, чтобы выяснить обстоятельства безвестного отсутствия.

Поисковые и оперативно-розыскные мероприятия проводились силами сотрудников Кашинского следственного отдела, криминалистов СК и представителей органов внутренних дел.

Напомним, ранее мы писали, что подросток 2008 года рождения пропал 7 июля 2026 года в деревне Лисково. Для мобилизации сил и координации поисково-спасательных работ Кашинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело.