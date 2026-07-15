В 15 округах Тверской области частично нарушилось электроснабжение

МЧС региона опубликовало уточненную информацию по восстановительным работам на электросетях на утро 15 июля. Фото: МЧС Тверской области.

Управление МЧС России по Тверской области представило уточненные данные об отключении электроснабжения по состоянию на 6:00 15 июля 2026 года. Аварийные отключения зафиксированы в 15 муниципальных образованиях: Бежецком, Удомельском, Фировском, Кимрском, Нелидовском, Западнодвинском, Ржевском, Зубцовском, Старицком, Калининском, Конаковском, Рамешковском, Селижаровском, Торжокском и Кувшиновском округах.

К ликвидации последствий привлечены бригады «Россети Тверьэнерго» — всего 447 человек и 184 единицы техники, включая 30 спасателей и 15 единиц техники МЧС. Горячая линия «Россети Центр» принимает звонки по номеру 8-800-220-0-220.

МЧС напоминает правила безопасности при отключении света: выньте вилки приборов из розеток (особенно холодильник); проверьте масштаб отключения в окно; если обесточен весь населенный пункт, сделайте запас воды и проверьте давление в кране; обратитесь в ЕДДС или управляющую компанию; следите за сообщениями властей; после возвращения тока подождите несколько минут перед включением техники и зарядите мобильные устройства. Телефон доверия МЧС: 8 (4822) 39-99-99, экстренная служба: 101, 112 (или 01).