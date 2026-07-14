Владимир Васильев подал документы на выборы в депутаты Госдумы

Владимир Васильев.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев подал документы для выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ на грядущих в сентябре выборах.

Владимир Васильев, являясь действующим депутатом, выдвигается от Тверской области на выборы в Госдуму по Заволжскому одномандатному избирательному округу №179. Он назвал этот шаг значимым, сказал, что готов брать на себя ответственность представлять в новом созыве Госдумы интересы людей в непростое для страны время.

«Задумываясь о своем опыте и результатах, которые были в жизни, уверен, что не подведу своих избирателей», – сказал Владимир Васильев.

Напомним, что выборы в Госдуму РФ девятого созыва пройдут 18 19 и 20 сентября 2026 года.