Виталий Королев поставил задачи по отопительному сезону в Тверской области

В регионе идет активная стадия подготовки к отопительному сезону, в том числе ведутся работы на теплосетях. Фото: ПТО.

14 июля глава региона Виталий Королев провел заседание областного правительства и поставил задачи по будущему отопительному сезону. В жилом фонде Верхневолжья к нему готовят свыше 11400 многоквартирных домов.

Главный акцент руководитель области сделал на том, что все ремонты и работы по модернизации теплосетей, водопроводов, котельных должны быть завершены в установленные сроки. Это касается и сезонных гидравлических испытаний.

Глава региона провел заседание областного правительства. Фото: ПТО.

Сейчас в регионе как раз продолжается активная стадия всех работ для обеспечения готовности к успешному прохождению отопительного сезона. В этом году капремонтом охвачено 27 объектов в 18 муниципалитетах. Обновляется более 11 км теплосетей и ряд котельных в Калининском, Кувшиновском, Лихославльском, Рамешковском и Фировском округах, вводятся модульные котельные в Твери, Бологом и Бежецке, поселке Эммаусс и деревне Савватьево Калининского округа, в райцентре Оленино и селе Луковниково Старицкого округа. Формируются запасы топлива.

На заседании было заявлено о необходимости усилить темпы подготовки к отопительному сезону в ряде муниципалитетов: в Андреапольском, Вышневолоцком, Кашинском, Сандовском, Пеновском, Селижаровском, Оленинском, Торжокском, Ржевском, Бельском и Бологовском округах.

Глава региона отметил, что, помимо жилого фонда, в приоритете - социальные и образовательные учреждения. Особое внимание - школам и детсадам.

«Важно, чтобы все понимали свою ответственность перед потребителями за прохождение осенне-зимнего периода», – сказал Виталий Королев.

Вместе с тем руководитель области поручил главам муниципалитетов следить за тем, чтобы различных коммунальных работ на территориях проводилось благоустройство, чтобы жители не испытывали неудобства, например, из-за кое-как закопанных мест теплотрасс после замены труб.

НА ЗАМЕТКУ

В плане подготовки к осенне-зимнему периоду в регионе свыше 830 котельных и 1 800 км теплосетей, около 6000 км водопроводных труб, более 2300 км сетей водоотведения, а также более 65 тыс. км электросетей.