Депутат Госдумы Алёна Аршинова пообщалась с медиками в двух больницах в Твери

Фото: пресс-служба депутата Алёны Аршиновой

Депутат Государственной Думы Алёна Аршинова посетила два крупнейших медучреждения в Твери - горбольницу № 6 и областную клиническую больницу. Именно здесь медицинскую помощь ежедневно получают тысячи жителей областного центра и муниципальных округов Тверской области.

Рабочая поездка началась с посещения городской клинической больницы № 6. Главврач Наталья Соколова познакомила депутата с работой одного из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений региона. В его состав входят три взрослые, две детские и одна стоматологическая поликлиники, травматологический пункт, офис врача общей практики и 15 стационарных отделений.

Особое внимание Алёна Аршинова уделила развитию системы медицинской реабилитации. В больнице работает отделение медицинской реабилитации, оснащённое современным оборудованием. Благодаря этому жители региона могут проходить восстановительное лечение, не выезжая в федеральные медицинские центры. Особенно важно это для участников специальной военной операции, проходящих реабилитацию после ранений.

Во время встречи также обсудили дальнейшее развитие больницы. В ходе визита были затронуты вопросы модернизации стационара и поликлиник, а также планы по обновлению материально-технической базы учреждения.

Следующим пунктом рабочей поездки стала Тверская областная клиническая больница — флагман регионального здравоохранения, где оказывают помощь пациентам с наиболее сложными заболеваниями и травмами. Главврач Сергей Козлов познакомил Алёну Аршинову с работой нового стационарного отделения скорой медицинской помощи, созданного по современным стандартам организации экстренной помощи.

Фото: пресс-служба депутата Алёны Аршиновой

Сергей Козлов поблагодарил Алёну Аршинову за содействие в привлечении АНО "Евразия" к реализации социальных проектов в Тверской области.

Они позволят повысить оперативность оказания экстренной помощи и сократить время доставки пациентов в медицинские учреждения, в том числе в областную клиническую больницу.

Также депутату показали кабинеты физиотерапии, лечебной физкультуры, магнитотерапии, психологической помощи и современные палаты, созданные для комфортного пребывания пациентов.

Отдельной темой встречи с руководителями крупнейших медицинских учреждений региона стало развитие выездной специализированной медицинской помощи. Сегодня в Тверской области такая работа уже ведётся по нескольким направлениям. Врачи городской клинической больницы № 6 регулярно проводят профилактические медицинские осмотры работников предприятий Твери, а специалисты областной клинической больницы выполняют основную часть выездов в муниципальные округа региона, где консультируют пациентов и оказывают специализированную медицинскую помощь.

При этом к выездной работе привлекаются и врачи других медицинских учреждений областного центра. Однако существующих возможностей пока недостаточно, чтобы полностью удовлетворить в консультациях врачей-специалистов потребность жителей, особенно небольших и удалённых населённых пунктов.

По мнению медиков, именно развитие выездных форм работы позволит сделать квалифицированную медицинскую помощь более доступной для жителей всей Тверской области. Ранее поручение проработать вопрос усиления выездной медицинской помощи обозначил глава региона Виталий Королев. Алёна Аршинова также поддержала эту инициативу. Участники встречи обсудили возможные пути расширения выездных медицинских программ и вопросы их дальнейшего развития.

В рамках поездки Алёна Аршинова встретилась с коллективами обеих больниц. Депутат поблагодарила медицинских работников за профессионализм, самоотверженный труд и преданность выбранному делу.

"Зная, что вы есть, жить легче. Мы понимаем, что вы всегда рядом, всегда готовы прийти на помощь и взять на себя ответственность за здоровье людей. Спасибо вам за это", — сказала депутат.

Во время открытого разговора сотрудники больниц задали вопросы, касающиеся кадрового обеспечения отрасли, работы скорой медицинской помощи, профилактики заболеваний, диспансеризации и дальнейшего развития системы здравоохранения Тверской области. Также они внесли предложения по совершенствованию работы медицинских учреждений региона.

По мнению Алёны Аршиновой, такие встречи необходимы каждому депутату любого уровня, поскольку именно они помогают определить приоритеты дальнейшей работы.

Все предложения, прозвучавшие в ходе встреч с руководителями и сотрудниками больниц, депутат взяла в работу.

Фото: пресс-служба депутата Алёны Аршиновой