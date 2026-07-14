Глава Тверской области поддержал идею установить бюст Федору Глинке

Глава региона. Фото: ПТО.

14 июля глава региона Виталий Королев провел встречу с главой Рамешковского округа Александром Пилюгиным. В том числе речь зашла о герое Отечественной войны 1812 года, поэте Федоре Глинке.

Жители округа выступили с инициативой об установке ему памятника в виде бюста. Дело в том, что Федор Глинка бывал на рамешковской земле. Он был женат на Авдотье Голенищевой-Кутузовой, у которой там располагалось родовое имение. К тому же в этом году отмечается 240-летие со дня рождения поэта и воина.

Виталий Королев поддержал инициативу жителей Рамешковского округа.

На встрече были рассмотрены и насущные вопросы. В итоге Виталий Королев дал поручения отремонтировать дорогу в село Киверичи, где развиваются промышленные и сельскохозяйственные объекты, а также Рамешковскую среднюю школу.

Глава муниципалитета также на встрече поблагодарил Виталия Королева за решения по ремонту участка важной для округа дороги у села Замытье и модернизации системы водоотведения в поселке Рамешки. Работы ведутся.