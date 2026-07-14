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НовостиПроисшествия14 июля 2026 16:00

В Твери завели уголовное дело на разбившего зеркало автобуса дебошира

Отвратительный инцидент произошел в Заволжье
Алексей АНДРЕЕВ
В полиции дебошир внятно объяснить свои действия не смог.

В полиции дебошир внятно объяснить свои действия не смог.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Твери 26-летний пьяный дебошир на остановке «Стеклозавод» ругался с окружающими людьми и разбил рукой зеркало заднего вида пассажирского автобуса №36. В итоге сотрудники Госавтоинспекции доставили хулигана в отдел полиции.

Молодой человек заявил полицейским, что просто был не в настроении и хотел домой. При этом он не смог внятно ответить на вопрос, зачем напал на автобус.

Пресс-служба УМВД России по Тверской области сообщила, что заведено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Дебоширу может грозить до пяти лет лишения свободы.