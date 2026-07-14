Жители Тверской области воспользовались медицинским чат-ботом сто тысяч раз

Цифровой сервис «Мое здоровье. Тверская область» в мессенджере MAX позволяет записываться к врачам и закрывать больничные. Фото: ПТО.

С момента запуска медицинских сервисов в мессенджере MAX жители Тверской области воспользовались ими почти 100 тысяч раз. Чтобы запустить чат-бот «Моё здоровье. Тверская область», необходимо найти его в мессенджере или перейти по ссылке.

Записью к врачам через бот воспользовались почти 72 тысячи человек, введя ФИО, СНИЛС, полис ОМС и телефон. Также в регионе провели около 23 тысяч онлайн-консультаций, а количество закрытых через сервис больничных составило 20% от общего числа листков нетрудоспособности.

Специалисты напоминают, что открыть больничный лист или получить направление к узкому специалисту можно только после согласования с терапевтом. Все сервисы разработаны с учетом защиты персональных данных, а в будущем через Госуслуги планируется запустить запись на диспансеризацию и профосмотр.