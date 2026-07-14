Виталий Королев назвал векторы сотрудничества Тверской области и Ростеха

Одним из ключевых мероприятий стала стратегическая сессия. Фото: ПТО.

Госкорпорация Ростех представляет в Верхневолжье высокотехнологичные разработки, полезные для нашей экономики. Глава региона на прошедшей в столице Верхневолжья стратегической сессии госкорпорации определил ключевые векторы сотрудничества нашей области с Ростехом.

Напомним, что в Верхневолжье работают восемь предприятий корпорации, где разрабатывают и производят высокотехнологичную, часто не имеющую аналогов промышленную продукцию.

Региональная миссия Ростеха в Верхневолжье организованна по приглашению и инициативе Виталия Королева. Фото: ПТО.

«Правительство региона заинтересовано в дальнейшем развитии и расширении взаимодействия с Ростехом, - отметил Виталий Королев. - Это кооперация наших предприятий со структурами государственной корпорации. И внедрение в экономику региона технологических компетенций, передовых решений Ростеха. Это касается самых разных отраслей. Цифровизация и безопасность, здравоохранение и образование, строительство и транспорт, энергетика и ЖКХ, лесной и агропромышленный комплексы. Рассчитываем на включение наших промышленных предприятий в цепочки поставок необходимой для госкорпорации импортозамещающей продукции».

В рамках региональной миссии Ростеха в Верхневолжье, к примеру, представлены разработки для сферы здравоохранения (для отделений реанимации и операционных, автомобилей скорой медицинской помощи, санавиации и т.д), для пожарной безопасности и мониторинга неба, цифровизации предприятий и органов власти, дорожно-строительная и лесозаготовительная техника.