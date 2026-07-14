Тверь признали самым популярным направлением для летних поездок на выходные

Виталий Королев анонсировал расширение туристического потенциала Твери. Фото: ПТО.

Глава Тверской области Виталий Королев в своем канале в MAX сообщил о планах по развитию туристического сектора и городской среды областного центра. По оценкам экспертов в сфере туризма и недвижимости, Тверь признана самым популярным направлением для летних поездок выходного дня и привлекательным городом для покупки жилья.

"Удобная транспортная доступность уже давно сделала Тверь излюбленным местом отдыха для сотен тысяч жителей столицы. Но это только начало. Уверен, что после официального вхождения в состав прославленного «Золотого кольца» география наших гостей станет шире, а городская среда – максимально комфортной для наших жителей", - сказал Королев.

Он отметил, что в городе продолжается благоустройство улицы Трехсвятской и Городского сада, открыты для посещения исторический центр и Императорский дворец. Королев также напомнил, что уже 19 июля Тверь отпразднует День города: в рамках торжеств пройдут выставки, мастер-классы, ярмарки, молодежные и спортивные акции.