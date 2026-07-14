Жители Тверской области могут зарегистрировать дачи и гаражи за один день

Электронная регистрация бытовой недвижимости в регионе занимает один рабочий день. Фото: Росреестр Тверской области.

Покупка и оформление бытовой недвижимости в Тверской области стали быстрее благодаря цифровизации услуг Росреестра. Под этим термином понимаются жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи и хозпостройки.

Заместитель руководителя областного Управления Ирина Миронова пояснила, что по федеральному закону № 218-ФЗ от 13 июля 2015 года оформление таких объектов идет в ускоренном режиме, а поданные через интернет заявления тверские специалисты регистрируют всего за один рабочий день.

В первом полугодии 2026 года в регионе принято 27,4 тысячи таких онлайн-обращений (на 15% больше, чем за тот же период 2025 года — 23,8 тысячи). Из них 94% пришлось на регистрацию прав (25,7 тысячи), 4% — на кадастровый учет (1,1 тысячи) и 2% — на совмещенную процедуру (537 заявлений). Доля приостановленных дел составила всего 0,08%. Пик активности пришелся на июнь (5,1 тысячи), а меньше всего заявок поступило в январе (2,8 тысячи).