Житель Тверской области попался на краже двух велосипедов и сварочного аппарата

В отношении 52-летнего жителя деревни завели два дела. Фото: МВД Тверской области.

В Кашинском муниципальном округе нетрезвый местный житель стал фигурантом уголовного дела после ночного проникновения в чужой дом. В деревне Черемухино 52-летний мужчина снял навесной замок с двери нежилой половины двухквартирного дома, где велись ремонтные работы, и вытащил на улицу два велосипеда, сварочный аппарат, ведро и пятилитровую бутылку масла.

Хозяин, проживавший во второй половине дома, услышал подозрительный шум, застал подозреваемого на месте преступления и вызвал полицию. Сотрудники МО МВД «Кашинский» доставили мужчину в отдел и поместили в специальное помещение для задержанных лиц.

Помимо дела по части 3 статьи 30 и части 3 статьи 158 УК РФ об умышленной попытке кражи, на него составили административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ за появление пьяным в общественном месте. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.