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НовостиОбщество14 июля 2026 10:05

Тверской суд запретил продажу устройств для сокрытия номеров машин от камер

Прокуратура Пролетарского района Твери проверила интернет-ресурсы и добилась запрета рекламы устройств, мешающих идентификации номеров
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Ведомство закрыло пять нелегальных интернет-магазинов.

Ведомство закрыло пять нелегальных интернет-магазинов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пролетарского района Твери провела проверку соблюдения законодательства об информации и информационных технологиях. В процессе мониторинга сотрудники ведомства выявили пять веб-страниц, содержащих рекламу и предложения о покупке устройств, препятствующих распознаванию государственных номеров автотранспорта.

Распространение данных сведений нарушает закон, поэтому прокурор обратился в суд с требованием внести ресурсы в список запрещенных на территории Российской Федерации.

Заявленные требования были удовлетворены судом, решение обращено к немедленному исполнению. Информация передана уполномоченным органам для блокировки сайтов.