Тверской суд запретил продажу устройств для сокрытия номеров машин от камер

Ведомство закрыло пять нелегальных интернет-магазинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пролетарского района Твери провела проверку соблюдения законодательства об информации и информационных технологиях. В процессе мониторинга сотрудники ведомства выявили пять веб-страниц, содержащих рекламу и предложения о покупке устройств, препятствующих распознаванию государственных номеров автотранспорта.

Распространение данных сведений нарушает закон, поэтому прокурор обратился в суд с требованием внести ресурсы в список запрещенных на территории Российской Федерации.

Заявленные требования были удовлетворены судом, решение обращено к немедленному исполнению. Информация передана уполномоченным органам для блокировки сайтов.