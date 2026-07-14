Тверской суд запретил продажу устройств для сокрытия номеров машин от камер

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура Пролетарского района Твери провела проверку соблюдения законодательства об информации и информационных технологиях. В процессе мониторинга сотрудники ведомства выявили пять веб-страниц, содержащих рекламу и предложения о покупке устройств, препятствующих распознаванию государственных номеров автотранспорта.
Распространение данных сведений нарушает закон, поэтому прокурор обратился в суд с требованием внести ресурсы в список запрещенных на территории Российской Федерации.
Заявленные требования были удовлетворены судом, решение обращено к немедленному исполнению. Информация передана уполномоченным органам для блокировки сайтов.