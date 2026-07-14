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НовостиПроисшествия14 июля 2026 9:26

Два автомобиля сгорели под Конаково из-за неосторожного курения

Пожарные расчеты ПСЧ-29 и ПСЧ-84 оперативно потушили горящие автомобили в поселке Городня Конаковского округа
Антон ПАЛЬЧИКОВ
В результате пожара пострадали два человека, их доставили в больницу. Фото: МЧС Тверской области.

В результате пожара пострадали два человека, их доставили в больницу. Фото: МЧС Тверской области.

В Конаковском муниципальном округе расследуют обстоятельства ночного пожара, уничтожившего два транспортных средства. Накануне ночью в поселке Городня произошло возгорание автомобиля, которое быстро распространилось на вторую машину.

На место происшествия оперативно прибыли дежурные расчеты пожарно-спасательных частей №29 и №84, которые ликвидировали горение. Во время пожара пострадали два человека, с полученными травмами их доставили в медицинское учреждение.

По предварительным выводам дознавателей МЧС России, причиной ЧП стала неосторожность при курении.