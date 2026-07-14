Прокуратура Твери добилась возбуждения дела по факту обмана участника СВО

По факту невыполнения обязательств индивидуальным предпринимателем возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура Московского района города Твери провела проверку по жалобе гражданина, проходящего службу в зоне проведения специальной военной операции. Установлено, что военнослужащий заключил договор на оказание юридических услуг на сумму 250 тысяч рублей с индивидуальным предпринимателем.

Исполнитель обязательства не выполнил, а полученные деньги не вернул. В защиту прав бойца СВО прокурор направил в суд гражданский иск, потребовав расторгнуть договор, взыскать уплаченную сумму, штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя и компенсировать моральный вред.

Суд удовлетворил иск, постановив взыскать с предпринимателя более 400 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры. Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).