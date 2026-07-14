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НовостиОбщество14 июля 2026 6:47

В Твери 14 июля проверят прочность теплосетей на пяти улицах

«Объединенные энергетические системы Тверской области» проведут плановые гидравлические испытания трубопроводов в Твери 14 июля
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Жителей предупредили об опасности прорывов воды при испытаниях.

Жителей предупредили об опасности прорывов воды при испытаниях.

Фото: Павел МАКАРОВ.

В Твери 14 июля 2026 года начнется очередной этап плановых проверок тепловых сетей на прочность и плотность.

По информации ООО «Объединенные энергетические системы Тверской области», специалисты проведут гидравлические испытания оборудования на улицах Маршала Конева, Бориса Полевого, Строителей, Академической, на Комсомольской площади, а также на всех прилегающих территориях.

Жителей областного центра призывают соблюдать предельную осторожность. В случае обнаружения провалов грунта или выброса воды на поверхность необходимо немедленно сообщить диспетчерам компании по телефонам: 78-00-00 или 34-93-84.