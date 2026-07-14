Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Твери

Полиция проводит расследование по фактам двух ДТП. Фото: Госавтоинспекция Тверской области.

По данным Госавтоинспекции Тверской области, 13 июля 2026 года в Твери зарегистрировано два ДТП, в которых пострадали два человека. Первая авария произошла около 13:50 на проспекте Чайковского в районе дома №7: 29-летний водитель за рулем «Лады Приоры» сбил 64-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

Спустя двадцать минут, в 14:10, в районе дома №80 по Волоколамскому шоссе столкнулись автомобиль «Хендай Элантра» под управлением 25-летнего водителя и мотоцикл «Хонда», за рулем которого находился 46-летний мужчина. В результате этого столкновения мотоциклист получил травмы. По факту ДТП на шоссе проводится административное расследование.