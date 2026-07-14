Тверские спасатели за сутки потушили шесть пожаров и помогли на четырех ДТП

Все зафиксированные за сутки возгорания имели техногенный характер. Фото: МЧС Тверской области.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области опубликовал сводку происшествий по состоянию на 6:00 14 июля 2026 года. За минувшие сутки подразделения ведомства ликвидировали шесть техногенных пожаров.

Возгорания произошли в Лихославле на улице Ямской, в деревне Никулино Весьегонского округа, в городе Белом на улице Шменкеля, в Твери на улице А. Ульяновой, а также в селе Городня Конаковского округа на улице Советской. Кроме того, пожарные потушили один очаг горения мусора.

За этот же период спасатели четыре раза привлекались для ликвидации последствий ДТП на дорогах региона. На постоянном контроле МЧС остаются обстановка на водоемах Тверской области, прохождение туристических групп, мониторинг погоды и процесс восстановления электроснабжения.