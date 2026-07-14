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НовостиОбщество14 июля 2026 5:16

Осташковского чиновника оштрафовали из-за найма бывшего полицейского учителем

Прокуратура Осташкова выявила нарушения антикоррупционных требований при оформлении на работу бывшего государственного служащего
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в местном Доме детского творчества. Фото: Прокуратура Тверской области.

Прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в местном Доме детского творчества. Фото: Прокуратура Тверской области.

Осташковская межрайонная прокуратура Тверской области провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что МБОУ ДО «Дом детского творчества» приняло на работу на должность педагога бывшего сотрудника полиции.

Согласно федеральному закону, работодатель обязан в десятидневный срок направить письменное сообщение о заключении трудового договора по последнему месту службы бывшего госслужащего.

Однако это уведомление отправлено не было. По постановлению прокурора должностное лицо учреждения привлекли к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ. Виновному назначен административный штраф в размере 20 тысяч рублей.