Отдыхавшая под Конаково москвичка отдала 24 тысячи за "отмену брони"

Женщина поверила телефонному мошеннику, сообщившему о якобы ошибочном бронировании 24 номеров. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Поездка в Тверскую область обернулась финансовой потерей для 30-летней жительницы Москвы. Во время отдыха в отеле Конаковского округа ей позвонил лжеадминистратор гостиницы из другого города, где она ранее останавливалась на одни сутки.

Мошенник сообщил, что на имя москвички забронировано 24 номера, и для отмены брони необходимо перевести 24 тысячи рублей на мобильный номер, гарантировав последующий возврат. Женщина перевела деньги, но когда ее попросили повторить транзакцию еще три раза, она заподозрила обман и отказалась от выплат.

Потерпевшая обратилась в ОМВД России «Конаковский», сотрудники которого возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления подозреваемых.