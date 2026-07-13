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НовостиОбщество13 июля 2026 20:05

Фонд развития промышленности выделил два миллиарда рублей тверскому предприятию

Благодаря льготному займу компания «КСК Металлкомплект» завершила перевооружение трех площадок в Твери и Торжке
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Выход компании «КСК Металлкомплект» на полную проектную мощность позволит ежемесячно поставлять на Тверской вагоностроительный завод до 1,6 миллиона деталей.

Выход компании «КСК Металлкомплект» на полную проектную мощность позволит ежемесячно поставлять на Тверской вагоностроительный завод до 1,6 миллиона деталей.

Фото: ПТО.

По программам президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) выделил льготный заем в размере 2 миллиардов рублей на модернизацию компании «КСК Металлкомплект» (входит в группу КСК). Общая сумма инвестиций в обновление трех площадок Твери и Торжка составила 2,5 миллиарда рублей. На эти средства завод приобрел 171 единицу оборудования (включая токарные центры с ЧПУ, сварочные полуавтоматы и лазерные комплексы) для обработки металла, фанеры и ПВХ.

Компания наладила стопроцентно локализованный серийный выпуск межэтажных профилей, подножек, мебели и панелей для одноэтажных вагонов габарита Т и двухэтажных составов, поставляемых на Тверской вагоностроительный завод. Руководитель предприятия Игорь Тимофеев подчеркнул, что проект обеспечил технологический суверенитет транспортного машиностроения. С выходом на полную мощность выпуск вырастет на 28%, достигнув 1,6 миллиона деталей в месяц.

Глава Тверской области Виталий Королев 10 июля в ходе инспекции «ТверьКанатДора» в Конаковском округе совместно с зампредом Правительства РФ Александром Новаком положительно оценил практику доведения льготных средств ФРП до предприятий Верхневолжья.