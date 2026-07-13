Фонд развития промышленности выделил два миллиарда рублей тверскому предприятию

Выход компании «КСК Металлкомплект» на полную проектную мощность позволит ежемесячно поставлять на Тверской вагоностроительный завод до 1,6 миллиона деталей. Фото: ПТО.

По программам президентского нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) выделил льготный заем в размере 2 миллиардов рублей на модернизацию компании «КСК Металлкомплект» (входит в группу КСК). Общая сумма инвестиций в обновление трех площадок Твери и Торжка составила 2,5 миллиарда рублей. На эти средства завод приобрел 171 единицу оборудования (включая токарные центры с ЧПУ, сварочные полуавтоматы и лазерные комплексы) для обработки металла, фанеры и ПВХ.

Компания наладила стопроцентно локализованный серийный выпуск межэтажных профилей, подножек, мебели и панелей для одноэтажных вагонов габарита Т и двухэтажных составов, поставляемых на Тверской вагоностроительный завод. Руководитель предприятия Игорь Тимофеев подчеркнул, что проект обеспечил технологический суверенитет транспортного машиностроения. С выходом на полную мощность выпуск вырастет на 28%, достигнув 1,6 миллиона деталей в месяц.

Глава Тверской области Виталий Королев 10 июля в ходе инспекции «ТверьКанатДора» в Конаковском округе совместно с зампредом Правительства РФ Александром Новаком положительно оценил практику доведения льготных средств ФРП до предприятий Верхневолжья.